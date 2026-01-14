Hatay’da narenciye bahçesinden piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton portakal çalan 5 hırsız, suçüstü yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi Küme Evleri mevkiinde, gündüz saatlerinde bölgede devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, narenciye bahçesi içerisinde şüpheli şahıslar olduğunu fark etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Durum üzerine M.Ü., A.E., İ.Y. isimli şahıslar, M.T.’ye ait narenciye bahçesinde piyasa değeri 25 bin TL olan 2 buçuk ton ağırlığındaki portakalı çalarak kamyonete yükledikleri esnada yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında suç ortakları A.Y. ve Y.E.Ç. de yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şahıs, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest kalırken ürünler bahçe sahibine teslim edildi.

