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Piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL! Hakkari'de yolcunun ayakkabılarından çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL! Hakkari&#039;de yolcunun ayakkabılarından çıktı
Hakkari, Altın, Jandarma, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'de ihbar üzerine durdurulan bir minibüste arama yapan ekipler, bir kişinin ayakkabılarında piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira olan 3 külçe altın ele geçirdi.

Hakkari'de durdurulan bir minibüsten adeta servet çıktı. Hakkari Valiliği, alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında bir minibüsü durdurduğunu açıkladı.

DEĞERİ 6 BUÇUK MİLYON LİRADAN FAZLA

Yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

Altınların piyasa değerinin 6 milyon 600 bin lira civarında olduğu belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL! Hakkari'de yolcunun ayakkabılarından çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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