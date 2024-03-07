Piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL! Hakkari'de yolcunun ayakkabılarından çıktı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Mart 2024 11:13 - Güncelleme: 7 Mart 2024 11:22 - Güncelleme:

Hakkari, Altın, Jandarma, Haber

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Hakkari'de ihbar üzerine durdurulan bir minibüste arama yapan ekipler, bir kişinin ayakkabılarında piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira olan 3 külçe altın ele geçirdi.