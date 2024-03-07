Piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL! Hakkari'de yolcunun ayakkabılarından çıktı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Hakkari'de ihbar üzerine durdurulan bir minibüste arama yapan ekipler, bir kişinin ayakkabılarında piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira olan 3 külçe altın ele geçirdi.
Hakkari'de durdurulan bir minibüsten adeta servet çıktı. Hakkari Valiliği, alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında bir minibüsü durdurduğunu açıkladı.
DEĞERİ 6 BUÇUK MİLYON LİRADAN FAZLA
Yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi.
Altınların piyasa değerinin 6 milyon 600 bin lira civarında olduğu belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı