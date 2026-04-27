Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin adet kaçak gözlük ele geçirilirken, ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON TL

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olduğu değerlendirilen 20 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

