Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Yapılan ihbarda olay yerine gelen ekipler, vatandaşlar tarafından sloganlar, çiğköfte ve baklava ikramıyla karşılandı.

Çermik ilçesinde Bülent Aldağ isimli vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak iş yerinin önünde kavga olduğunu ve polis ekiplerinin yönlendirilmesini istedi.

“EN BÜYÜK POLİS BİZİM POLİS” SLOGANI ATTILAR

Polis ekipleri olay yerine geldiklerinde, 'En büyük polis bizim polis' sloganları ile karşılaştı. İş yeri sahibi ve vatandaşlar tarafından karşılanan polis ekibine, çiğköfte ve baklava ikram edilerek, Polis Haftaları kutlandı. Karşılaştıkları sürpriz için iş yeri sahibi ve vatandaşlara teşekkür eden polis memurları, vedalaşarak görevleri başına döndüler.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Polis memurlarına sürpriz hazırlayan Bülent Aldağ, ''Canlarını hiçe sayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan polis memurlarımızın Polis Haftası nedeniyle onlara böyle bir karşılama yaptık. Polislerin bize yaptıklarını, emeklerini asla ödeyemeyiz. Haftalarını kutluyorum'' dedi.

