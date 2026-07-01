Sadakataşı Derneği öncülüğünde Türkiye’den Lübnan’a gönderilen 30 konteynerlik insani yardım malzemesi bölgeye ulaştı. Yardımlar, İsrail’in saldırılarından etkilenen savaş mağduru ailelere dağıtılacak.

Sadakataşı, Lübnan’a acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek öncülüğünde bölgeye deniz yoluyla ulaştırılan 5. insani yardım sevkiyatının içerisinde gıda, hijyen ürünleri ve kıyafetler yer alıyor.

30 KONTEYNER İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

Sadakataşı, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan 30 konteyner insani yardım ürünü Beyrut Limanı’na ulaştı. Sadakataşı Derneği ekipleri tarafından depolara çekilen yardım malzemeleri önümüzdeki günlerde savaş mağduru ailelere ulaştırılacak.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 30 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı

YARDIMLAR SÜRECEK

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘‘Türkiye’den birçok STK ile birlikte, İsrail’in katliamlar gerçekleştirdiği Lübnan’a yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Son olarak 30 konteynerden oluşan 5. yardım sevkiyatımızı bölgeye ulaştırdık. Bölgede bulunan ekiplerimiz yardımları ülke genelinde yaşayan savaş mağduru ailelere dağıtacak. Kardeş Lübnan halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz.’’

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 30 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı

Destek Olmak İçin:

Sadakataşı Derneği’nin Lübnan için başlattığı acil yardım çalışmalarına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a SMS atarak 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Derneğin hesap numaralarına ulaşmak için www.sadakatasi.org.tr adresini ziyaret edebilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

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