Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi Türkiye genelinde yaygın olarak uygulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama ile artık 81 il ve 973 ilçede depozitolu içecek ambalajları iade edilebilecek. Vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya iade merkezlerine teslim ederek her bir ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alabilecek. Peki depozito iade makinesi nerelerde var, hangi illerde bulunuyor?

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen DOA uygulamasıyla her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüm sistemine kazandırılması hedefleniyor. Sistemin çevresel faydanın yanı sıra yıllık yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik katkı sağlaması ve geri dönüşüm oranlarının önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Peki, depozito iade makinesi nerelerde var, hangi illerde, günlük kaç adet iade yapılabilir?

Depozito iade makinesi nerelerde var, hangi illerde, günlük kaç adet iade yapılabilir?

DEPOZİTO İADE MAKİNESİ NERELERDE VAR, HANGİ İLLERDE?

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Sistem 81 ilin tamamında ve 973 ilçede kullanılabiliyor.

Vatandaşlar DOA İade Makineleri ile DOA İade Merkezlerinden boş ambalajlarını teslim edebiliyor. Ayrıca market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafeleri kapsayan HOREKA işletmeleri de iade noktası olarak hizmet veriyor.

En yakın DOA İade Noktası'nı öğrenmek isteyen vatandaşlar, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" bölümünü veya DOA internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sayfasını kullanarak il, ilçe ve mahalle bilgilerini seçip kendilerine en yakın noktayı görüntüleyebiliyor.

Depozito iade makinesi nerelerde var, hangi illerde, günlük kaç adet iade yapılabilir?

DEPOZİTO İADESİ GÜNLÜK KAÇ ADET YAPILABİLİR?

DOA sistemi kapsamında bir kullanıcı gün içerisinde en fazla 200 adet ambalaj iadesi yapabiliyor.

İade edilecek ambalajların sistem tarafından kabul edilebilmesi için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Ambalajın boş olması, üzerinde DOA işaretinin bulunması, kırılmamış, ezilmemiş ve bütünlüğünün bozulmamış olması gerekiyor. Ayrıca yalnızca tek kullanımlık 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları sisteme dahil ediliyor.

DOA logosu bulunmayan ürünler ile süt ve süt ürünleri ambalajları, karton ve kağıt esaslı ambalajlar ise iade kapsamına alınmıyor.

Depozito iade makinesi nerelerde var, hangi illerde, günlük kaç adet iade yapılabilir?

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Depozito iade sisteminden yararlanabilmek için öncelikle vatandaşların DOA mobil uygulamasına veya internet sitesi üzerinden sisteme üye olması gerekiyor.

DOA İade Makinesi kullanılacaksa, makinenin ekranına dokunulduktan sonra mobil uygulamadaki "İade Et" seçeneği açılıyor. Daha sonra makinede yer alan karekod cep telefonuyla okutuluyor ve depozitolu ambalajlar makinenin besleme bölümüne tek tek yerleştiriliyor.

İade işlemi tamamlandığında teşvik bedeli anında kullanıcının DOA dijital cüzdanına aktarılıyor. Aynı işlem, DOA İade Merkezlerinde görevlinin cihazındaki karekod okutularak da gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden hem cüzdan bakiyelerini hem de aylık çevresel kazanımlarını takip edebiliyor. Ayrıca biriken tutarları banka hesaplarına aktarabiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya anlaşmalı marketlerde alışverişlerinde kullanabiliyor.

Depozito iade makinesi nerelerde var, hangi illerde, günlük kaç adet iade yapılabilir?

DEPOZİTO İADE ÜCRETİ NE KADAR?

DOA sisteminde iade edilen her uygun ambalaj için teşvik bedeli 1 TL olarak uygulanıyor.

Pilot uygulama döneminde ambalaj başına 25 kuruş ödeme yapılırken, Türkiye genelinde uygulamanın başlamasıyla birlikte bu tutar 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 liraya yükseltildi.

Depozito iade ücreti kullanıcıların DOA dijital cüzdanına yükleniyor. Vatandaşlar biriken bakiyelerini istedikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor ya da anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerinde kullanabiliyor.

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