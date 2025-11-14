Sadakataşı Derneği Vietnam’ın Tay Ninh kentinde yaşayan Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışları gerçekleştirdi.

Uzak İslam coğrafyalarından Vietnam’da yaşayan Müslümanlar için inşa edilen Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii ve Osmanlı Kur’an Okulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Vietnam Devlet yetkilileri, bağışçılar ve bölge halkı katılım sağladı.

MERHUM ABDULKERİM MUHAMMED EL-YEİŞ CAMİİ

Vietnam’da Tay Ninh bölgesinde 100 yıl önce yapılan mescit geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketi nedeniyle yıkıldı. Bölgede yaşayan Müslümanlar mescidi yeniden yaptırmak için Sadakataşı Derneği ile irtibata geçti. Sadakataşı yıkılan mescit yerine daha büyük ve modern bir cami inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl temeli atılan Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii yoğun bir katılım ve dualarla ibadete açıldı.

Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii 384 m² alan üzerine inşa edildi. Camide 360 kişi birlikte ibadet edebilecek. Bölgede yaşayan 570 aile camiden istifade edecek.

OSMANLI KUR’AN OKULU

Sadakataşı tarafından açılışı gerçekleştirilen Osmanlı Kur’an Okulu toplam 140 m² alan üzerine inşa edildi. Okulda 3 derslik, 1 idareci odası ve kütüphane bulunuyor. Okulda 180 öğrenci dini ve ülke müfredatını içeren eğitim görecek.

‘‘FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN DESTEKLERİYLE AÇILIŞINI YAPIYORUZ’’

Açılış programında konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada: ‘‘Önemli bir projemizin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Abdulkerim Muhammed El Yeiş Camii ve aynı zamanda Osmanlı Kur’an Okulunu Kudüslü, Filistinli kardeşlerimizin destekleriyle açıyoruz. Vietnamlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projeye katkıda bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim hayırlı olsun.’’ İfadelerini kullandı.

GÖZDE NUR BAYAR

