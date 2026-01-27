Antalya’da fırtına, sağanak ve hortumun ardından Kaş, Aksu ve Manavgat'ta ağır hasar ortaya çıktı. Evlerin çatıları uçtu, seralar yerle bir oldu, bir konteynerin devrilmesiyle bir kişi yaralandı. Ekiplerin sahadaki çalışması sürerken yağışların 5 gün daha devam edeceği uyarısı yapıldı.

Antalya’nın Kaş ve Manavgat ilçelerinde etkili olan fırtına, sağanak ve hortumun ardından bölgede hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor. Şiddetli hava koşulları çok sayıda konut, ibadethane ve tarım alanında ciddi zarara yol açtı. Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yaklaşık 20 ev ve villayla birlikte bir caminin çatısını uçurdu. Zeytinlikler, badem ve çam ağaçları şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülürken, ekili alanlarda da büyük çaplı zarar oluştu.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, mahallede incelemelerde bulunarak mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Kumbasar, sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada olduğunu belirterek, “Hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor” dedi. Manavgat’ta ise sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, şiddetli rüzgar nedeniyle bir konteynerin sürüklendiğini, içinde bulunan bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Çakış mahallelerinde yoğun şekilde sera alanlarının zarar gördüğünü ifade eden Metin, yaklaşık 300 dönümlük alanda hasar tespit edildiğini söyledi. Yağışların sürmesi nedeniyle bazı tarım arazilerine henüz girilemediğini belirten Metin, hava şartlarının normale dönmesinin ardından daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacağını vurguladı. Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy ve Kundu mahallelerindeki zararlarla ilgili ise Vali Hulusi Şahin açıklama yaptı. Son günlerde kent genelinde yoğun yağışlar yaşandığını belirten Şahin, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri su baskınları ve taşkınların meydana geldiğini hatırlattı.

Vali Şahin, “Dün akşam deniz yönünden gelen çok şiddetli rüzgar ve hortumlar ilçelerimizi etkiledi. Kaş’ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre ve Kumluca’daki seralarda ciddi hasar oluştu. Manavgat’ta ise devrilen bir konteyner nedeniyle bir vatandaşımız yaralandı. Tüm ekiplerimiz sahada, zarar gören her noktayı tek tek tespit ediyoruz ve yaraları sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde kuvvetli yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, sel, su baskını ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.

