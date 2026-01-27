Samsun’da ormanlarda ortaya çıkan pamuk görünümlü çam kese tırtılının hem insana hem de ağaçlara zarar verdiği belirtildi. Prof. Dr. İzzet Akça “İnsanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar" diyerek uyardı.

Samsun'da son dönemlerde çam ağaçlarında yoğun olarak görülen çam kese tırtılı, endişe oluştururken, uzman isimden bilgilendirme geldi.

“KENTSEL ALANLARDA DA ZARARLARI VAR”

Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerindeki çam ormanlarında yoğunlaşan tırtıl hakkında konuşan Prof. Dr. İzzet Akça, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların hayat alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" diyerek uyardı.

“ORTALAMA 200 YUMURTA BIRAKIRLAR”

Akça, tırtıllara ilişkin şunları söyledi:

Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez. Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar.

“TEMAS ETTİĞİNDE ALERJİYE YOL AÇAR”

Tırtılların şu anda bu toplu bulunma döneminde olduğunu belirten Akça, “Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur. Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir” diye konuştu.

