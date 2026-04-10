Eskişehir'in sanayi bölgelerinden biri olan Baksan Sanayi Sitesi'nde biriken çöp, inşaat molozu ve mermer atıkları çevre kirliliğine yol açıyor. Boş arazilere ve yol kenarlarına dökülen atıklar, hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de sanayi esnafının tepkisini çekiyor.

Eskişehir'de uzun süredir dönüşüm ve alt yapı sorunlarıyla gündeme gelen Baksan Sanayi Sitesi, bu kez de çevre kirliliğiyle karşı karşıya. Sanayi sitesi içerisindeki boş alanların adeta birer çöp depolama alanına dönüştüğü görülürken, özellikle mermer atıkları, eski lavabolar, inşaat malzemeleri ve ağaç dallarının oluşturduğu yığınlar dikkat çekiyor.

YOL KENARLARI ATIK SAHASINA DÖNDÜ

Bölgedeki yol kenarlarına ve kaldırımlara gelişigüzel bırakılan mermer blokları ve moloz yığınları, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Öte yandan, atıkların sadece inşaat malzemeleriyle sınırlı kalmadığı; plastik şişelerden ambalaj atıklarına kadar pek çok evsel atığın da yığınlara karıştığı gözlendi.

Sanayi sitesi çöplüğe döndü, boş araziler atıklarla doldu

HİZMET VE ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Sanayi sitesi içerisinde biriken çöplerin çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten bölge sakinleri, yetkililerin bir an önce çalışma başlatmasını talep ediyor.

Bölgedeki bakımsızlık ve biriken atıklar, yıllardır çözülemeyen Baksan Sanayi Sitesi modernizasyonu konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

