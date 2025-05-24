Sarıkamış'ta acı olay: Baraj kapıları kapatıldı, bir köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde acı bir olay yaşandı. Karakurt köyünde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı, köy sular altında kaldı. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı. Köy sakini Casim Aydın, "Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Kars'ta akılalmaz bir olay yaşandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı.

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BİR KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Su seviyesinin hızla yükselmesi eski köy evlerini, kiliseyi, çarşıyı ve köy okulunun tamamen sular altında kalmasına neden oldu. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, BURADA İBADET EDİYORDUK"

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

"MİNARE GEÇMİŞİN SON TANIĞI"

Su altında kalan evler, sokaklar, tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı. Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.