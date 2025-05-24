Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sarıkamış'ta acı olay: Baraj kapıları kapatıldı, bir köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı...

Sarıkamış'ta acı olay: Baraj kapıları kapatıldı, bir köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde acı bir olay yaşandı. Karakurt köyünde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı, köy sular altında kaldı. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı. Köy sakini Casim Aydın, "Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Kars'ta akılalmaz bir olay yaşandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı.

BİR KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Su seviyesinin hızla yükselmesi eski köy evlerini, kiliseyi, çarşıyı ve köy okulunun tamamen sular altında kalmasına neden oldu. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı.

Sarıkamış'ta acı olay: Baraj kapıları kapatıldı, bir köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı... - 1. Resim

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, BURADA İBADET EDİYORDUK"

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Sarıkamış'ta acı olay: Baraj kapıları kapatıldı, bir köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı... - 2. Resim

"MİNARE GEÇMİŞİN SON TANIĞI"

Su altında kalan evler, sokaklar, tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı. Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.

Sarıkamış'ta acı olay: Baraj kapıları kapatıldı, bir köy sular altında kaldı! Geriye sadece minare kaldı... - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi, parasını çalıp yapmadığını bırakmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karadeniz alarm veriyor! Balık stokları azaldı, iki sebebi var... - YaşamKaradeniz alarm veriyor! İki sebebi de açıkladıFaydaları saymakla bitmiyor, fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalı sakızı Sivas'ta yetişiyor - YaşamFaydaları say say bitmiyor, yarım altınla yarışıyorSenede sadece iki hafta çiçek açıyor! 130 yıl önce Avrupa'ya götürüldü, yeniden anayurdunda - YaşamSenede sadece iki hafta çiçek açıyor!Herkes ters lale zannediyor ama bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyor - YaşamTers lale değil, bu başka! Koparmanın cezası cep yakıyorAlmanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 yıl sonra bu yüzden dönmüş... - YaşamAlmanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu!Fatih dönemine damga vuran İshak Paşa, vefat yıl dönümünde rahmetle anıldı - YaşamFatih dönemine damga vurmuştu: İshak Paşa, rahmetle anıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...