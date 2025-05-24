Eskiden madem ocağıydı, şimdi bir köyün su ihtiyacını karşılıyor! Çukurun altında bir anda fışkırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2025 10:16 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 10:29 - Güncelleme:

Kayseri'de bir dönem maden ocağı olarak kullanılan çukurlar, içlerinden çıkan su sebebiyle artın göl görevi görüyor. Çukurların derinliğinin 50 metreyi aştığını belirten Mahalle Muhtarı Yücel Turgut Elkıran, "Çevresi çok düzenli olmadığı için fazla kalan olmuyor. Gölden köye borularla su götürdük. Hayvanların su ihtiyacını gölden karşılıyoruz" dedi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarında 2006 yılında çalışmaya başlayan krom maden işletmesi, 6 yıl sonra zeminden çıkan su nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. İÇERİSİNDEN FIŞKIRAN SU BİRİKTİ Toros Dağları ile Kızıldağ arasındaki Kütükyurdu mevkisinde açık kalan maden çukurlarında su birikmeye başladı. İçerisinde suyla gölü andıran çukurlar dronla görüntülendi. Mahalle Muhtarı Yücel Turgut Elkıran, yaptığı açıklamada, maden işletmesinin, zeminden su çıkması nedeniyle çalışmayı durduğunu söyledi. "KÖYÜN SU İHTİYACINI KARIŞILIYOR" Çukurların derinliğinin 50 metreyi aştığını belirten Elkıran, "Maden işletmesi bize göl kazandırmış oldu. Buraya ara sıra kamp yapmaya gelenler oluyor. Fotoğraf çekmeye gelenler de var. Çevresi çok düzenli olmadığı için fazla kalan olmuyor. Gölden köye borularla su götürdük. Hayvanların su ihtiyacını gölden karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş