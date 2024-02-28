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    • Haberler > Yaşam > Senede bir gün rol-mekan değişiyor! Bu köyde erkeklerin sokağa çıkması yasak

    Senede bir gün rol-mekan değişiyor! Bu köyde erkeklerin sokağa çıkması yasak

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa İnegöl'de bulunan bir mahallede, senenin bir günü erkekler ile kadınlar arasında rol değişimi yaşanıyor. Kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında vakit geçirirken, erkeklere ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Dipsizgöl Mahallesi, geçmişte uygulanan ancak zamanla unutulan bir geleneği son 4 yıldır yeniden yapmaya başladı. Mahallede yılda bir gün rol-mekan değişimi yapılıyor. Dikkat çeken gelenek ile kadınlar kahvehaneye gidiyor, erkekler ise evden çıkmıyor. 1 gün boyunca köy de kahvehane de kadınların oluyor. Sohbet edip oyunlar oynayan kadınlar, eğlenceler düzenliyor.

    TÜBİTAK PROJESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Bu gelenek, lise öğrencisi Sıla Yavuz'un dikkatini çekti. Anneannesi bu köyde ikamet eden öğrenci, ilginç geleneği öğretmeni ile paylaştıktan sonra 'Kıraat-Anne' ismiyle bir TÜBİTAK projesine dönüştürdü. Kültürel bir miras olmasına rağmen ara verildiği ve 4 yıldır yeniden düzenlendiği için TÜBİTAK tarafından 'Değerler Eğitimi' çerçevesinde ele alınan uygulamada, kadınların ve erkeklerin etkinlikten memnun oldukları görüldü.

    Senede bir gün rol-mekan değişiyor! Bu köyde erkeklerin sokağa çıkması yasak - 1. Resim

    "HERKES EMPATİ KURARAK HAYATI YENİDEN ANLAMLANDIRIYOR"

    Bu yıl yapılan etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban misafir oldu. Başkan Taban, Dipsizgöl'ün havasıyla, suyuyla ve bereketli topraklarıyla bilindiğini belirterek, "Yaklaşık 800 civarında vatandaşımız yaşıyor. Burada bir kazan-kazan var. Hanımefendilerin hayatımızdaki rolü ortada. Kadınlar evde, işte, sosyal hayatta, her alanda varlar. Kırsalda da kadınların rolü çok kıymetli. Bugün de burada bir rol-mekan değişimi yapılıyor. Beyler ortalıkta yok. Hanımefendiler kahvedeler, meydandalar. Burada roller değişti, mekanlar değişti ve herkes bir empati kurarak hayatı yeniden anlamlandırıyor. TÜBİTAK’ın da destekleriyle güzel bir proje ortaya konulmuş" dedi.

    Gelenek ve göreneklerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Taban, "Yerelleşmeye önem vermeliyiz. Çünkü yerel değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, ananelerimiz var. Biz buyuz. Bunları gelecek nesillere de aktarmalıyız" diye konuştu.

    Senede bir gün rol-mekan değişiyor! Bu köyde erkeklerin sokağa çıkması yasak - 2. Resim

    "ÇEŞİTLİ KONULARDA EĞİTİMLER VERİLİYOR"

    Köy muhtarı Levent Aslan, projeyi 4 yıl önce yeniden başlattıklarını belirterek, "Hem de aynı zamanda bayanları bilinçlendirmek istedik. Her yıl bu geleneği hayata geçirirken farklı eğitimler de yapıyoruz. Uzmanlar gelip çocukları uyuşturucudan koruma gibi çeşitli konularda eğitimler veriyor. Köyümüzün kahvesini bayanlara tahsis ediyoruz. Erkekler de evde kalıyor, dışarı çıkmıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Dipsizgöl Mahallesi kadınları da geleneği sürdürmekten mutlu olduklarını belirterek, "Dipsizgöl kadınları olarak bugünü kendimize ayırdık. Erkeklere sokağa çıkma yasağı var. Meydan bize kaldı" dedi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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