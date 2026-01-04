Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta suya dair ne varsa dondu. Kentte donmayan tek yer ise Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü oldu. Turkuaz rengi nedeniyle bozkırın nazar boncuğu olarak adlandırılan göl yüzeyinden süzülen su buharı, görenleri mest etti.

Sivas'ta yoğun kar yağışının ardındın hakim olan Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken: göller, nehirler ve şelaleler dondu.

Suya dair ne varsa donan Sivas'ta donmayan tek yer Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü oldu. Turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu' olarak da adlandırılan göl, donmadığı gibi adeta kaynıyor.

Gökpınar Gölü

GÖL SUYU 17 DERECE

Dünyanın en berrak göllerinden birisi olan Gökpınar gölü, zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıkta ki selenyumlu suyla oluşuyor. Yaz ve kış aylarında su sıcaklığı değişmeyen göl bu nedenle hiç donmuyor. 17 derecedeki göl suyu, yüzeye çıktıktan sonra sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk havayla buluşunca adeta kaynarmışçasına buhar oluşturuyor. Gölün yüzeyinde süzülen su buharı ise izleyenleri mest ediyor.

Gökpınar Gölü

Haberle İlgili Daha Fazlası