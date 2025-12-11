Termometrelerin eksi 13 dereceyi gördüğü Kars’ta ne var ne yoksa dondu. Araçlar çalışmadı, ağaçlar buz tuttu, yere dökülen sıcak dahi yere ulaşmadan havada dondu. İşte Sibirya soğuğunu aratmayan kentten ‘soğuk’ görüntüler…

Meteoroloji’nin günler öncesinden kar ve sis uyarısı yaptığı Kars’ta kar yağışı 3 gündür devam ediyor. Daha önce yoğun sis ve kar nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği kentte, kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kars'ta termometreler eksi 13 dereceyi gördü

TERMOMETRELER EKSİ 13 DERECE

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceyi gördüğü Kars'ta, ‘Sibirya’ soğuğunu aratmayan soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Araçların, ağaçların kırağı tuttuğu kentte vatandaşın havaya serptiği sıcak su soğuğun etkisiyle dondu.

Çok sayıda sürücü araçlarının buz tutması nedeniyle yola çıkamadı. Vatandaşlar, araçlarının üzerine halı battaniye örterek önlem almaya çalıştı.

Havaya atılan sıcak su yere düşmeden dondu

“2-3 AYIMIZ BÖYLE AYAZ”

Gece yağan kar nedeniyle sabah ayaz olduğunu belirten bir vatandaş şunları söyledi:

Kars'ta gece eksi 13 dereceyi gördük. Yağan karın etkisi bu, sabahları ayaza çekiyor. Araçların camları buz tuttu. Sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz. Biraz da önlem alıyoruz, battaniye işte ne bulursak araçların ön camının üzerine örtüyoruz. Soğuklar başladı 2-3 ayımız böyle ayaz ve soğukla geçecek.

Araçların camları buz tuttu

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan sis nedeniyle birkaç gün önce Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferleri iptal olmuş, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapılmıştı. Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatmıştı.

Soğuktan korumak için araçlarını battaniye ile örttüler

20 YOL ULAŞIMA KAPANMIŞTI

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 1, Kağızman'da 5 ve Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamamıştı.

