Siirt'te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

Siirt'te son günlerde yaşanan bahar sıcaklıklarıyla birlikte yuvasından çıkan 1 metre uzunluğunda yılan görüldü.

Kış mevsiminin beklenenden daha sıcak geçmesi doğanın da dengesini şaşırttı. Normalde kış uykusunda olması gerekn yılanların ortaya çıkması bölge vatandaşlarını da tedirgin ediyor.

1 METRELİK YILANI FOTOĞRAFLADI

Siirt'te kış ayında hava sıcaklığının yükselmesiyle Sağırsu köyünde bir vatandaş, yuvasından çıkan 1 metre uzunluğundaki yılanı fotoğrafladı. Uzmanlar ise araziye çıkan vatandaşları uyardı.