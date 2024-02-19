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    • Haberler > Yaşam > Siirt'te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

    Siirt'te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Siirt&#039;te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi
    Yılan, Siirt, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Siirt'te son günlerde yaşanan bahar sıcaklıklarıyla birlikte yuvasından çıkan 1 metre uzunluğunda yılan görüldü.

    Kış mevsiminin beklenenden daha sıcak geçmesi doğanın da dengesini şaşırttı. Normalde kış uykusunda olması gerekn yılanların ortaya çıkması bölge vatandaşlarını da tedirgin ediyor.

    1 METRELİK YILANI FOTOĞRAFLADI

    Siirt'te kış ayında hava sıcaklığının yükselmesiyle Sağırsu köyünde bir vatandaş, yuvasından çıkan 1 metre uzunluğundaki yılanı fotoğrafladı. Uzmanlar ise araziye çıkan vatandaşları uyardı.

    Siirt'te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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