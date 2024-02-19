Siirt'te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Siirt'te son günlerde yaşanan bahar sıcaklıklarıyla birlikte yuvasından çıkan 1 metre uzunluğunda yılan görüldü.
Kış mevsiminin beklenenden daha sıcak geçmesi doğanın da dengesini şaşırttı. Normalde kış uykusunda olması gerekn yılanların ortaya çıkması bölge vatandaşlarını da tedirgin ediyor.
1 METRELİK YILANI FOTOĞRAFLADI
Siirt'te kış ayında hava sıcaklığının yükselmesiyle Sağırsu köyünde bir vatandaş, yuvasından çıkan 1 metre uzunluğundaki yılanı fotoğrafladı. Uzmanlar ise araziye çıkan vatandaşları uyardı.
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı