İhlas Haber Ajansı • Siirt
Siirt'te tıra yüklü 50 metrelik köprü kirişi kavşakta takılı kaldı
Siirt'te yapımı süren viyadük projesi için kente getirilen dev köprü kirişi, yüklendiği tır dönüş yaparken kavşakta takılı kaldı. Yol kapanırken, ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Siirt-Bitlis kara yolu Mezopotamya Kavşağı'nda önceki akşam, Pervari ilçesinde yapımı süren viyadük inşaatı için bir tırla bölgeye nakledilen 50 metrelik beton köprü kirişi, tır kavşaktan dönüş yaparken yolda takılı kaldı.
Kirişin yolu tamamen kapatması ile bölgede trafik akışı tamamen durdu. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, vinç desteğiyle çalışma başlattı. Çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
