Anadolu Ajansı • Türkeli
Sinop'ta rüzgar şiddetli esti, sahil çöple kaplandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde şiddetli rüzgarın ardından sahilin bir bölümü çöple kaplandı. Çöpler, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.
Sinop'ta iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu.
Çoğunluğu plastikler atıklardan oluşan çöplerin oluşturduğu olumsuz manzara, dronla görüntülendi.
Sahile vuran çöplerin belirli aralıklarla İlçe Özel İdaresi ekiplerince temizlendiği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR