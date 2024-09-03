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Şişli'de plaza yangını! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişli'de bulunan bir plazada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi, müdahale devam ediyor.

İstanbul Şişli'de bulunan bir plazada yangın çıktı. Dumanlar ilçenin birçok yerinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangının nedeni ve büyüklüğü hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Çevredeki binaları tehdit etmemesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Detaylar birazdan...

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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