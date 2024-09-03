İstanbul'da Afrika'yı aratmayan görüntüler! Sürünün yolculuğu dron ile kaydedildi

İstanbul'da mandaların sürü halinde Sazlıdere gölü çevresinde otlayıp suya girdiği anlar dron ile kaydedildi. Görüntüler Afrika'yı aratmadı.

İstanbul'un şehir karmaşasından uzak bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, geçimlerini besicilik ile kazanmaya devam ediyor. Gün içinde gezdirilen hayvanlar için özellikle Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere gölü ve çevresi tercih ediliyor.

KIYISI ÇEKİLEN BARAJI TERCİH EDİYORLAR

Hayvanları otlamaları için çıkartan çobanlar, sıcak hava sebebiyle oldukça kuruyan ve kıyısı çekilen Sazlıdere Barajı’nda mandaları serbest bırakıyor.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Adeta yolu ezberlemişçesine su içerisinden tek sıra halinde yürüyen mandalar, oluşturduğu görüntü ile Afrika'yı aratmadı. O anlar dron ile görüntülendi.