Kemaliye Taş Yolu güzergâhında kar yağışıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve taş parçaları yol üzerine düştü. Ekipler tarafından yoldaki kaya ve taşlar temizlendi.

Taş düşmesi sonrası bölgede incelemelerde bulunan Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 166. Şube Şefi Mehmet Çatar ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti.

YOLDAKİ KAYA VE TAŞLAR TEMİZLENDİ

Karayolları ekipleri tarafından yol üzerine düşen kaya ve taşlar temizlenirken, güvenlik önlemleri alındı.

Taş Yolu’nda kaya ve taşlar temizlendi

GÜZERGAH GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından güzergâh güvenli hale getirildi. Başkan Atmaca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti.

