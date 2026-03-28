Bursa’nın İnegöl ilçesinde farklı döner işletmelerinden tavuk döner yiyen 25 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay İnegöl’ün farklı noktalarında faaliyet gösteren döner işletmelerinde meydana geldi.

Tavuk döner yiyen 25 kişi hastanelik oldu! Polis inceleme başlattı

MİDE BULANTISI, KUSMA…

Edinilen bilgiye göre işletmelerden tavuk döner yiyen bazı vatandaşlar kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Fenalaşan 25 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildiği öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ARAŞTIRMA YAPILACAK

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen ürünlerden numune alınarak detaylı araştırma yapılacağı öğrenildi.

