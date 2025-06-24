Tehlike büyüyor... Vali uyardı: Bir kıvılcım bir yılı yok eder!

Edirne Valisi Yunus Sezer, hasat mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. "Atılan bir izmarit, bir yıllık emeği yok edebilir" diyen Sezer, anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz sıcaklıkları ve hasat mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını isteyen Vali Sezer, küçük bir kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabileceğini söyledi.

Özellikle yol kenarlarında, tarlalarda ve piknik alanlarında kontrolsüz ateş yakılmaması, izmarit gibi yanıcı maddelerin gelişigüzel atılmaması gerektiğini vurgulayan Sezer, “Atılan bir izmarit, yakılan kontrolsüz bir ateş, çiftçimizin bir yıllık emeğini, tarlayı ve ormanı kül edebilir. Rüzgarla birlikte yangınlar çok hızlı yayılıyor. Lütfen daha dikkatli olalım” dedi.

ANIZ YAKMAK YASAK, CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Vali Sezer, özellikle tarım alanlarında anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu ve bu konuda denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü belirtti. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl köylerde olası yangınlara karşı önlem olarak 50 su tankeri dağıtıldığını, bu yıl da 25 tankerin daha alımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sezer, yangınla mücadelede hem kurumların hem de vatandaşların sorumluluk alması gerektiğini aktardı.