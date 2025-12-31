THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026’daki 50 uçuşunu iptal etti; yolcular güncel durumu internet ve mobil uygulamadan öğrenebilecek. AJet de 64 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları, uçak seferlerini vurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları internet adresinden ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

64 SEFER İPTAL EDİLDİ!

Bir iptal haberi de AJet'ten geldi.

Yapılan açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" denildi.

