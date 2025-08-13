Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Timsah gözünü andırıyor! Derinliği 17 metre, yer altından başka illerle bağlantısı varmış

Timsah gözünü andırıyor! Derinliği 17 metre, yer altından başka illerle bağlantısı varmış

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta timsah gözüne benzetilen Dipsizgöl, etkileyici güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Derinliği 17 metreye kadar ölçülebilen gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl, yüzeyini kaplayan yosunlarla adeta timsah gözünü andırıyor.

AKIN AKIN GİDİYORLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen göl, son günlerde ziyaretçi akınına uğradı. Görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle dikkat çeken göl, havası ve eşsiz manzarası ile çöl sıcaklarının yaşandığı şu günlerde ziyaretçilerine keyifli bir dinlenme imkanı sunuyor.

Timsah gözünü andıran Dipsizgöl'e ziyaretçi akını - 1. Resim

Göl derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunlar daha derine inilmesine izin vermiyor. Yosunların her yıl düzenli olarak temizlendiği gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğuna inanılıyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Dipsizgöl'ün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, bölgenin bol ve temiz oksijene sahip olduğunu dile getirdiler.

Timsah gözünü andırıyor! Derinliği 17 metre, yer altından başka illerle bağlantısı varmış - 2. Resim

"NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI" İLAN EDİLMİŞTİ

Dipsizgöl, şelalesi ve mağarası, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmişti. Sivas'ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisindeki göl, Sivas-Doğanşar karayolunun 60. kilometresinde yer alıyor.

Timsah gözünü andırıyor! Derinliği 17 metre, yer altından başka illerle bağlantısı varmış - 3. Resim

