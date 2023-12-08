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    Tokat'ta şaşkınlık veren olay! Çift başlı doğan buzağıyı görenler hayrete düştü

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tokat&#039;ta şaşkınlık veren olay! Çift başlı doğan buzağıyı görenler hayrete düştü
    Tokat, Buzağı, Haber

    Tokat'ta bir inek çift başlı buzağı dünyaya getirdi. İneğin sahibi buzağıyı gördüğünde gözlerine inanamadı. Çift başlı buzağı sadece 1 saat yaşayabildi.

    Tokat'ın Niksar ilçesinde inek, çift başlı buzağı dünyaya getirdi, buzağı 1 saat yaşayabildi.

    Tokat Niksar’ın Çiçekli Köyü’nde bugün akşam saatlerinde doğum yapan bir ineğin yavrusu görenleri şaşkına çevirdi. Rüsdem Kahraman’a ait olan bir inek doğum yaptı.

    BUZAĞI ÇİFT BAŞLI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

    Doğumun ardından ineğin sahibi gördüğü buzağı karşısında şaşkına döndü, buzağı çift başlı olarak dünyaya geldi. İneğin çift başlı yavru doğurduğunu gören sahibi Rüsdem Kahraman ve köy sakinleri de yavruyu görünce şaşkına döndü. Köy sakinleri köyde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını ve şaşırdıklarını ifade etti. Çift başlı buzağı doğumdan 1 saat sonra öldü.

    Tokat'ta şaşkınlık veren olay! Çift başlı doğan buzağıyı görenler hayrete düştü

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