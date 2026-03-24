Karadeniz’i istila eden kahverengi kokarca ile mücadelede adres Ordu’nun ardından bu kez Trabzon oldu. Trabzon’un 18 ilçesinde 35 bin haneye biyosidal ürün temini sağlanacağı, açıklandı. Bakanlığın 52 bin hanede ilaçlama gerçekleştirdiği belirtildi.

Karadeniz’de tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede yol haritası belirlendi. Ordu’nun ardından mücadele bu kez Trabzon’a taşındı. Bu yıl Trabzon'un 18 ilçesinde mücadelenin devam edeceği, 35 bin haneye biyosidal ürün temini sağlanacağı, yıl sonuna kadar 100 bin hanede ilaçlama hedeflendiği belirtildi.

BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE

Türkiye'nin en önemli tarım ihraç ürünleri arasında ilk sırayı alan fındıkta büyük zarara yol açan kahverengi kokarcaya karşı harekete geçildi. Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan koordinatörlüğünde yapılan toplantıda yürütülen hazırlıklar açıklandı. Buna göre tüm parametreler yeniden gözden geçirilirken, bakanlık politikaları doğrultusunda biyolojik ve biyoteknik mücadele alanları genişletildi.

“52 BİN HANEYİ İLAÇLADIK”

Kaplan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Bu yıl İl Müdürlüğümüz tarafından 35 bin haneye biyosidal ürün temini gerçekleştirilecek olup, yıl sonuna kadar 100 bin hanede ilaçlama hedeflenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının 17C'ye ulaşacağı dönemler için 'cezbet-öldür' yönteminin etkinliğini artırmak amacıyla, geçtiğimiz yıl bahçelere yerleştirilen 16 bin 800 adet feromon tuzağının yenilenmesi ve konumlandırılması için arazi kontrolleri başlatılmıştır. Bakanlık olarak 52 bin hanede Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte ilaçlama gerçekleştirdik. Üreticilerimizin de evlerinde kokarcanın kışlayabileceği alanlarda dağıtılan biyosidal ürünlerle mücadeleyi sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Mücadelede taviz yok; tarımın geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

TEK SEFERDE 200 YUMURTA

Çalışmalar kapsamında Ordu’da yaklaşık 190 bin noktada ilaçlama çalışmaları tamamlanmıştı. Kahverengi kokarcanın istilacı bir böcek olduğuna dikkat çekilerek, tek seferde yaklaşık 200 yumurta bırakarak hızla çoğaldığı açıklanmıştı.

FINDIKLAR ZARAR GÖRDÜ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da son 4 yıldır yoğun popülasyon olduğunu belirterek şunları söylemişti: 2024 yılında fındıklarımız kahverengi kokarca nedeniyle ciddi zarar gördü. Üreticiler çuvallarla fındıklarını alıp manavları dolaşarak satmaya çalışıyordu. Ancak hasat sonrası yapılan kışlak mücadelesi ve devamındaki çalışmalar sayesinde üreticiler fındığını satabilir hale geldi. Bu mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerekiyor.

