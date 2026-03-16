Hava sıcaklığının artması sonucu popülasyonu artan istilacı tür kahverengi kokarca ile mücadelede Ordu’da bugüne kadar 190 bin noktada ilaçlama yapıldı. Tek seferde yaklaşık 200 yumurta bırakarak hızla çoğalan tür için önlem alınmaya devam ediliyor.

Ordu’da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 190 bin noktada ilaçlama çalışmaları tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 Kasım 2025 tarihinde başlatılan kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ederken, yaklaşık 190 bin noktada ilaçlama çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

Karadeniz’i istila etti! Tek seferde 200 yumurta bırakıyor, 190 bin nokta ilaçlandı

Çalışmaların ilkbahar dönemine kadar devam edeceği, 2025-2026 döneminde 330 bin kışlakta ilaçlama yapılmasının planlandığı belirtildi.

Hava şartlarına bağlı olarak çalışmaların devam edeceğini belirten Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, "Kışlak mücadelelerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin edilen alet, ekipman ve ilaçlarla gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan husus, tüm kışlakların ilaçlanmasıdır" dedi.

"İSTİLACI BİR BÖCEK”

Kahverengi kokarcanın istilacı bir böcek olduğuna dikkat çeken Ay, tek seferde yaklaşık 200 yumurta bırakarak hızla çoğaldığını açıkladı. Ay, popülasyonun artıp azalmasının yürütülen mücadeleye bağlı olduğunu ifade ederek, özellikle bayram ve okul tatilleri nedeniyle memlekete dönecek olan çiftçilerin kışlak mücadelesine katılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Karadeniz’i istila etti! Tek seferde 200 yumurta bırakıyor, 190 bin nokta ilaçlandı

“FINDIKLARIMIZ CİDDİ ZARAR GÖRDÜ”

Bölgede son 4 yıldır yoğun bir kahverengi kokarca istilası yaşandığını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise şöyle konuştu:

2024 yılında fındıklarımız kahverengi kokarca nedeniyle ciddi zarar gördü. Üreticiler çuvallarla fındıklarını alıp manavları dolaşarak satmaya çalışıyordu. Ancak hasat sonrası yapılan kışlak mücadelesi ve devamındaki çalışmalar sayesinde üreticiler fındığını satabilir hale geldi. Bu mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerekiyor.

