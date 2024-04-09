Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Trafiği birbirine kattı, arkasına bakmadan kaçtığı kaza mahalline geri geldi

Trafiği birbirine kattı, arkasına bakmadan kaçtığı kaza mahalline geri geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafiği birbirine kattı, arkasına bakmadan kaçtığı kaza mahalline geri geldi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da iki otomobile makas atarak kaza yapmalarına neden olan sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra tekrar kaza mahalline geldi. Ekipler, kazaya karışan tüm sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde seyreden bir otomobil, önünde giden 2 otomobile makas attı. Araçların yanından süratli şekilde geçen Taner Karaismail yönetimindeki otomobil, yanlarından geçtiği 2 aracın kaza yapmasına neden oldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otomobillerden biri yol üzerinde takla attı, diğer otomobil ise yolda savruldu. Kazada yaralanan olmazken makas atan otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KAÇTIĞI KAZA YERİNE GERİ GELDİ

Polis ekipleri tarafından kazanın nasıl olduğu soruşturuldu. Kazaya karışan araç sürücülerinin ifadeleri alınırken, olay yerinden kaçan Taner Karaismail kaza mahalline geri geldi. Kazaya karışan tüm araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Turizmde artık Avrupa ülkelerinden pahalıyız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erken yaşta tablet ve cep telefonu kullanımında gizli tehlike - YaşamErken yaşta tablet ve cep telefonu kullanımında gizli tehlikeYer: Fatih! Firari maymunu görenler şaştı kaldı, yakalamak için çok uğraştılar - YaşamYer: Fatih! Firari maymunu görenler şaştı kaldı, yakalamak için çok uğraştılarDeniz Feneri Ramazan 2024 işte böyle geçti - YaşamDeniz Feneri Ramazan 2024 işte böyle geçtiİstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı - Yaşamİstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü - YaşamYangın çıktı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldüBayram temizliği can aldı! Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti - YaşamBayram temizliği yaparken 5'inci kattan beton zemine düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...