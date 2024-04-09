Trafiği birbirine kattı, arkasına bakmadan kaçtığı kaza mahalline geri geldi

Bolu'da iki otomobile makas atarak kaza yapmalarına neden olan sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra tekrar kaza mahalline geldi. Ekipler, kazaya karışan tüm sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde seyreden bir otomobil, önünde giden 2 otomobile makas attı. Araçların yanından süratli şekilde geçen Taner Karaismail yönetimindeki otomobil, yanlarından geçtiği 2 aracın kaza yapmasına neden oldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otomobillerden biri yol üzerinde takla attı, diğer otomobil ise yolda savruldu. Kazada yaralanan olmazken makas atan otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KAÇTIĞI KAZA YERİNE GERİ GELDİ

Polis ekipleri tarafından kazanın nasıl olduğu soruşturuldu. Kazaya karışan araç sürücülerinin ifadeleri alınırken, olay yerinden kaçan Taner Karaismail kaza mahalline geri geldi. Kazaya karışan tüm araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.