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Hatay'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da zincirleme kaza! Yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay Dörtyol'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, 3'ü sürücü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Yeşilköy Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. A. K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3'ü araç sürücüsü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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