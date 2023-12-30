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    Türkiye, son 53 yılın en sıcak kışını yaşıyor! Uykuya yatamayan ayılar şehre indi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını açıkladı.

    Türkiye, son 53 yılın en sıcak kışını yaşıyor! Uykuya yatamayan ayılar şehre indi
    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini değerlendirdiği bir paylaşım yayımladı. Özhaseki, 2023 Kasım ayının ortalama sıcaklığının 12,5 derece olarak ölçüldüğünü belirterek, son 53 yıldır görülen en sıcak kasım ayının yaşandığını açıkladı.

    Bu kasım ayında, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 derece üzerinde bir sıcaklık gerçekleştiğini kaydeden Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre, son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık" dedi.

    En sıcak ve en soğuk hava sıcaklığının kaydedildiği yerleri paylaşan Özhaseki, "Kasım ayında en düşük sıcaklığı eksi 15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik" diye konuştu.

    Bakanlığın paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Salihli'nin ardından en yüksek sıcaklık Yalova'da 32,8, Lüleburgaz'da 31,8, Osmaniye'de 31,7, Akhisar, Denizli ve Manisa'da 31,6, Alanya'da 31,5, Erdemli'de 31,4, Selçuk'ta 31,3, Gönen ve Bartın'da 31,2, Cizre'de ise 31,1 derece olarak ölçüldü.

    AYILAR KIŞ UYKUSUNA YATAMADI

    Öte yandan, iklim krizinin hayvanlar üzerindeki en bariz örneği ayılarda görüldü. Ayılar, bu yıl kış uykusuna yatamadı. Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde uykuya yatamayan ayılar, indikleri köyde 50 arı kovanını parçalayıp kovanlardaki balı yedi. Arıları da telef eden ayılarla büyük problem yaşadıklarını belirten vatandaş, "Ayı, köyümüzü her gün ziyaret ediyor, komşu gibi olduk" dedi.

    Yurdun dört bir yanından benzer haberler gelirken, ayıların neden kış uykusuna yatmadığı da merak konusu oldu. Ayıların yeterli yağ stoğu yaptıktan sonra havaların soğumasıyla kış uykusuna yattığı biliniyor. Uzmanlar, kış gelmesine rağmen havaların soğumaması ve besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle ayıların kış uykusuna yatamadıklarını söylüyor.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Türkiye
    Haberler > Yaşam > Türkiye, son 53 yılın en sıcak kışını yaşıyor! Uykuya yatamayan ayılar şehre indi
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