Kutup ayılarından ilham alan araştırmacılar sıcacık tutan kazak üretti

23 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:10

Kutup ayılarını çok düşük sıcaklıklarda bile sıcak tutan kürkü Çin Bilimler Akademisindeki bilim insanlarına ilham oldu. İnsanların da sert kış şartlarında sıcacık kalmasını sağlamak için araştırmacılar, kutup ayısı kürkünden yola çıkarak yeni bir elyaf yaptı. Elyafın örülerek kazak yapılabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu kazakların giyen kişiyi sıcak tutacağını belirtti.

Bilim insanları, elyafın yıkanabilir ve dayanıklı olduğunu aynı zamanda boyanabileceğini söylüyor. Yani bu elyaftan farklı renklerde kazak yapmak mümkün. Araştırmacılar, elyafın sıradan kazaklara nazaran çok daha ince bir şekilde örülerek, giyenleri soğuktan koruyabileceğini düşünüyor.

Elyafın sıcak tuttuğu yapılan testlerde de kanıtlandı. Deneylerde, ultra hafif bir malzeme türü olan aerojelden yapılan örülebilir elyafın olağanüstü ısı yalıtımı sağlayabildiği görüldü.

Çalışmanın ayrıntıları hakemli bilimsel dergi Science'da yayımlandı.

KUTUP AYILARI NASIL AŞIRI SOĞUKLARDA SICAK KALABİLİYOR?

Kuzey Kutbu ve Antarktika gibi aşırı soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlar, sıcak ve kuru kalmalarını sağlayan özel kürklere sahiptir. Örneğin kutup ayısının tüyleri, yoğun kabuk yapısının içindeki gözenekli bir çekirdekten oluşuyor. Yapılan araştırmalar, kutup ayılarının kürkünün güç ve esnekliğini korurken olağanüstü ısı yalıtımı sağladığını ortaya çıkardı.

Çin Bilimler Akademisindeki araştırmacılar ise yeni çalışmada, kutup ayısı kürkünün bu çekirdek-kabuk yapısını taklit ederek benzer bir yapıda ürün geliştirmeyi başardı. Yoğun uğraşların sonucunda, ince ve gerilebilir kauçuk katmanla kaplanan gözenekli EAF adlı güçlü bir polimerik aerojel elyaf üretildi.

Elyaf mükemmel ısı yalıtımı sağlarken, aynı zamanda mekanik olarak sağlam olması ise örme veya dokuma için ürünü uygun hale getiriyordu.

KUMAŞ, YÜZDE BİN GERİLEBİLECEK KADAR ESNEK

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, araştırmacılar, elyafın yüzde bin gerilmeye kadar esneyebildiğini ve bunun sadece yüzde 2 gerilmeye ulaşan sıradan elyaflara kıyasla önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Çalışma, ısı yalıtım özelliklerinin yüzde 100 gerilimli ve 10 bin tekrarlı esnetme döngüsünden sonra bile minimum düzeyde etkilendiğini ortaya koydu.

Daha sonraki testlerde, bilim insanları elyaftan ince bir kazak dokudu ve şişme montun yaklaşık beşte biri kalınlığında olmasına rağmen benzer yalıtım performansı sağladığını buldular.

Bulgular, basit işlemler kullanılarak ölçekli üretilebilecek çok işlevli elyafların daha da geliştirilmesi ihtimalini gösterdi.