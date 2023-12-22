Bilim insanları 'daha önce böylesini görmedik' diyor! 'Mavi Ejderha' 72 milyon yıl önce resmen terör estirmiş

22 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:21

'Mavi Ejderha' (Blue Dragon) anlamına gelen 'Wakayama Soryu', Büyük Beyaz Köpekbalığı kadar büyüktü ve suda hızlı hareket etmek için dört devasa yüzgecini kullanıyordu. Yeni keşfedilen bu türün tamamen farklı bir yapıya sahip olduğu tespit edildi.

Örneği sınıflandıran Cincinnati Üniversitesinden Profesör Takuya Konishi, "Bir anda daha önce hiç görmediğim bir şeyle karşılaştım." dedi.

EN EKSİKSİZ DEVASA KERTENKELE ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Devasa mosasaur, Japonya'nın Wakayama Eyaletindeki Aridagawa Nehri çevresinde ortaya çıkarıldı. İskeleti, 2016 yılında çalışmanın ortak yazarı Akihiro Misaki tarafından ammonit fosilleri arayışı sırasında tesadüfen keşfedildi.

Misaki, kumtaşının içinde, koyu renkli bir kemiğe rastladı. Bunun, Japonya'da veya Kuzeybatı Pasifik'te şimdiye kadar keşfedilen en eksiksiz mosasaur örneğinin omurgası olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra iskeletin sıkışıp kaldığı kumtaşından dikkatlice çıkarılması dört yıl sürdü.

Profesör Konishi, deniz canavarına keşfedildiği vilayetin ve Japon mitolojisindeki ejderhaların adını verdiğini söylüyor. Bilim insanı, "Çin'de ejderhalar gök gürültüsü yapar ve gökyüzünde yaşarlar. Japon mitolojisinde ise suda yaşar" diyor.

MOSASAUR TÜRÜ OLARAK TANIMLANDI

Journal of Systematic Palaeontology'de yayımlanan araştırma, türü, bir tür mosasaur - tarih öncesi dev bir kertenkele - olarak sınıflandırıyor. Mosasaurlar dinozor değildir ve aslında modern kertenkeleler ve yılanlarla daha yakın akrabadır.

Yaklaşık 100 milyondan 66 milyon yıl öncesine kadar tarih öncesi okyanusların en büyük yırtıcılarıydı. Genellikle daha küçük balıkları avlıyorlardı ancak bazı fosiller kendi türlerinin diğer üyelerini de yediklerini gösteriyordu.

Mosasaur'ların fosil kalıntıları Antarktika'dan Sahra Çölü'ne kadar dünyanın her yerinde bulunuyor.

Tyrannosaurus Rex (T-rex) ile hemen hemen aynı zamanlarda yaşamış olduğu düşünülen bu canlı, 11 metreye kadar boyutlara sahipti.

Mosasaur'ların günümüz Meksika Körfezi'ne çarpan ve dinozorların kitlesel yok oluşunu tetikleyen asteroit çarpmasıyla yok olduğu düşünülüyor.

LİMAN DOMUZ BALIĞINA BENZETİLDİ

Bu yeni bulunan fosil örneğini inceleyen bilim insanları, mosasaurlardan farklı olarak, arka yüzgeçlerinin öndekilerden daha büyük ve başından bile daha uzun olduğunu tespit etti. Ayrıca köpekbalığı veya yunus gibi bir sırt yüzgecine sahip olduğuna dair kanıtlar da mevcut; bu, mosasuarlar arasında görülmemiş bir şey.

Profesör Konishi, fosilin omurları boyunca uzanan sinir dikenlerinin bir liman domuz balığına çok benzediğini keşfetti.

Bilim insanları, omurganın bir kısmındaki sinir dikenlerindeki belirgin farklılıkların, günümüz yunuslarında ve dişli balinalarda bulunanlarla eşleştiğini ileri sürüyor.

Araştırmacılar, Mavi Ejderha'nın geniş ön kanatlarını hızlı manevra yapmak için kullandığına, arkadaki ince kanatçıkların ise yüzeye dalmak veya yükselmek için eğim sağladığına inanıyor.

Bu arada, diğer mososaurlar gibi bu hayvanın da ölümcül bir yırtıcı olmasını sağlayan, hızlı ivme yakalamaya yarayan devasa kuyruğu vardı.

Profesör Konishi, türe ilişkin yaptığı açıklamada, "Balıklardan penguenlere ve deniz kaplumbağalarına kadar bu tür vücut morfolojisine sahip herhangi bir modern analoga sahip değiliz; hiçbirinde kuyruk yüzgeciyle birlikte kullandıkları dört büyük yüzgeç yok." dedi.

Mosasaur gibi diğer bazı tarih öncesi deniz canlıları da büyük kürek yüzgeçleri kullanıyordu ancak hiçbiri bunu büyük bir kuyruk kadar iyi yapamıyordu.

Profesör Konishi, "Bu beş hidrodinamik yüzeyin tamamının nasıl kullanıldığı bir soru. Hangileri direksiyon içindi? Hangisi itici güç için?" diye soruyor.