Guinness'e yeni aday: Ordu'nun Çamaş Kanyonu

6 Aralık 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:36

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bulunan 25 kilometre uzunluğundaki kanyonun 4 kilometrelik bölümü turizme açıldı. Doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğa tutkunlarını farklı bir deneyim sunan Çamaş Kanyonu, çeşit çeşit bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra uzunluğuyla da dikkat çeken Çamaş Kanyonu, Türkiye’nin en uzun dere kanyonu olarak Guinness’e aday oldu. İlçenin birçok kanyona sahip olduğunu belirten Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, ‘kanyonda doğal sağlık turizmi’ de başlattıklarını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN DERE KANYONU

Kanyonu ziyaret edenlerin su sesi ile hem bedenen hem ruhen sağlığına kavuşturmak için uygulamaları olduğunu söyleyen Mahmut Ayparçası, kanyon üzerinde şelaleler ve göllerin mevcut olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en uzun dere kanyonu olma özelliği taşıyan Çamaş Kanyonu’nun Guinness’e aday olduğunu aktaran Başkan Ayparçası, “Projemizin adını ‘Gizemli Kanyonlar Diyarı Çamaş’ olarak koyduk, çok sayıda gizemi var. Öncelikle muhteşem bir yürüyüş parkuru ve bunun üzerinde çok sayıda şelale olduğu için Guinness’e adayız. Aynı zamanda kanyonumuzda endemik bitkiler var, yabani hayvanlar mevcut, yırtıcı kuşlar yaşıyor ve çeşitli türde doğa canlıları yönünden de Guinness’e adayız.” dedi.

VATANDAŞLAR AKIN EDİYOR

Kanyonun 25 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Ayparçası, ayrıca 1 buçuk kilometre ve 3 kilometre uzunluğunda parkurlar olduğunu söyledi.

Çamaş’a akın gelen vatandaşlar, kanyonu çok beğendi. Kanyonu incelemek için gelen Azmi Es i “Buralar olağanüstü ortamlar. Çok güzel ve çok etkilendim. Burada suyun içerisine girmek ve parkurları kullanmak lazım. Şimdiden çok memnun kaldım, insanı çok dinlendiriyor” şeklinde konuştu.