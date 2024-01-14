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    Türkiye’nin yüzünü güldüren adam adaylığını açıkladı, 'Problemleri zavadanak çözeceğim'

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Geçtiğimiz yıllarda bir trafik kazasının ardından "zavadanak çarptı" sözleriyle herkesi güldüren vatandaş, muhtar adayı oldu. Muhtar adaylığına ilişkin konuşan Bekir Varol, "Problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım" diyerek sosyal medyada viral olan sözüne atıfta bulundu.

    Türkiye’nin yüzünü güldüren adam adaylığını açıkladı, &#039;Problemleri zavadanak çözeceğim&#039;
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak çarptı’ sözleriyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol'dan yeni haber geldi... "Türkiye'nin yüzünü güldüren adam" olarak tanımlanan Varol, muhtar adayı olduğunu açıkladı.

    Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen söz konusu trafik kazasının ardından kameralara ilginç görüntüler yansımıştı. Bekir Varol isimli vatandaş, kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Koronadan mı kaçıyordun" dedi. Varol, trafik polislerine kazayı anlatırken "Zavadanak çarptı" demesi üzerine sosyal medyada gündem olmuştu.

    "PROBLEMLERİ ZAVADANAK ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIM" 

    Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

    Türkiye’nin yüzünü güldüren adam adaylığını açıkladı, 'Problemleri zavadanak çözeceğim'

    Bekir Varol "Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz." dedi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MuhtarAntalya
    Haberler > Yaşam > Türkiye’nin yüzünü güldüren adam adaylığını açıkladı, 'Problemleri zavadanak çözeceğim'
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