TEM Gaziosmanpaşa'da ‘makas’ dehşeti! Hem sürücülerin hem de kendi canını hiçe saydı

14 Ocak 2024 10:11 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:13



TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Araçların arasından ‘makas’ atarak geçen araç sahibi, yürekleri ağızlara getirdi.

HEM KENDİ HEM DE KENDİ CANINI HİÇE SAYDI

TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde dün seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, emniyet şeridine girerek makas atmaya devam etti. Trafiği birbirine katan şahıs, bir başka sürücü tarafından sürücü görüntüledi.