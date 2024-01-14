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TEM Gaziosmanpaşa'da ‘makas’ dehşeti! Hem sürücülerin hem de kendi canını hiçe saydı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Burak Akdoğan
İstanbul’un göbeğinde dehşet görüntüler. TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden hafif ticari araç sürücüsü, bir anda hızlanarak araçların arasında makas atmaya başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Araçların arasından ‘makas’ atarak geçen araç sahibi, yürekleri ağızlara getirdi.
HEM KENDİ HEM DE KENDİ CANINI HİÇE SAYDI
TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde dün seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, emniyet şeridine girerek makas atmaya devam etti. Trafiği birbirine katan şahıs, bir başka sürücü tarafından sürücü görüntüledi.
Düzenleyen: Burak Akdoğan - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı