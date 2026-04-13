Siirt'te sağanak sonrası meydana gelen heyelan, Eruh yolunu çökertti. Ortaya çıkan manzara ise görenleri şoke etti. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, ekipler inceleme başlattı. Bir heyelan da Hakkari'de oldu. Yüksekova yolu üzerinde entegre katı atık tesisi bölgesinde gerçekleşen heyelan, bölgede büyük çapta hasara yol açtı. Yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın hareket etti.

Siirt-Eruh karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeni ile yolun bir bölümü çöktü. Bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler güvenlik önlemleri alarak yolda inceleme başlattı.

Tüyler ürperten manzara! Bir değil iki yerde oldu, yollar yutuldu

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.



Tüyler ürperten manzara! Bir değil iki yerde oldu, yollar yutuldu

Heyelanın ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Tüyler ürperten manzara! Bir değil iki yerde oldu, yollar yutuldu

KARA YOLUNDA DEV YARIKLAR OLUŞTU

Öte yandan Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki entegre katı atık tesisi bölgesinde yoğun yağışlar sonrası meydana gelen heyelan, bölgede büyük çapta hasara yol açtı.

Tüyler ürperten manzara! Bir değil iki yerde oldu, yollar yutuldu

Yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın hareket ettiği olayda, tesis kullanılamaz hale gelirken kara yolunda ise derin yarıklar oluştu.

