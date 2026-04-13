İhlas Haber Ajansı
Tüyler ürperten manzara! Bir değil iki yerde oldu, yollar yutuldu
Siirt'te sağanak sonrası meydana gelen heyelan, Eruh yolunu çökertti. Ortaya çıkan manzara ise görenleri şoke etti. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, ekipler inceleme başlattı. Bir heyelan da Hakkari'de oldu. Yüksekova yolu üzerinde entegre katı atık tesisi bölgesinde gerçekleşen heyelan, bölgede büyük çapta hasara yol açtı. Yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın hareket etti.
Yaşam 50 dk önce
Siirt-Eruh ve Hakkari-Yüksekova kara yollarında meydana gelen heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi ve maddi hasara yol açtı.
- Siirt-Eruh karayolunda heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Ekipler Siirt-Eruh yolunda güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.
- Sürücüler Siirt-Eruh yolunda dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.
- Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki entegre katı atık tesisi bölgesinde yoğun yağışlar sonrası heyelan oluştu.
- Hakkari-Yüksekova'daki heyelan sonucu yaklaşık 2 milyon metreküp toprak hareket etti, tesis kullanılamaz hale geldi ve kara yolunda derin yarıklar oluştu.
Siirt-Eruh karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeni ile yolun bir bölümü çöktü. Bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler güvenlik önlemleri alarak yolda inceleme başlattı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.
Heyelanın ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmalarının başlatılması bekleniyor.
KARA YOLUNDA DEV YARIKLAR OLUŞTU
Öte yandan Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki entegre katı atık tesisi bölgesinde yoğun yağışlar sonrası meydana gelen heyelan, bölgede büyük çapta hasara yol açtı.
Yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın hareket ettiği olayda, tesis kullanılamaz hale gelirken kara yolunda ise derin yarıklar oluştu.
