Konya'da faaliyet gösteren bir zincir marketin şube açılışına özel olarak piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan televizyonların 1750 liradan satışa sunulması nedeniyle vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıra oluşturdu.

ARBEDE YAŞANDI

Açılış öncesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, televizyonların market önüne getirilmesiyle birlikte adeta birbirleriyle yarıştı. Koliler içerisindeki ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf eden kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandığı da görüldü.

Ucuz olduğunu duyan koştu! Mağaza tıklım tıklım dolunca izdiham yaşandı

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRENLER OLDU

İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, bayılanların olduğu da görüldü. Zor anlar yaşayan market görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı.

TELEVİZYONLAR DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Televizyonlardan satın alabilmek için vatandaşların kolileri bırakmamak adına birbirleriyle mücadele ettiği anlar ucuzluk izdihamını gözler önüne serdi. Satışa sunulan 45 televizyon kısa sürede tükenirken, ürünü almayı başaran vatandaşlar bu defa kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

