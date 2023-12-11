Uzmanı 'dengeleri sarsıyor' diyerek, boşanmalardaki artışa karşı uyardı: Eve iş getirmeyin!

11 Aralık 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:23

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de son dönemde boşanma oranlarında artış yaşanıyor. Çift terapisti Sümeyye Bilici, eşler arasında yaşanılan problemlerin göz ardı edilmesinin ileride daha büyük sorunlara neden olabileceğini belirtti. Bu durumların boşanmalara kadar gittiğinin altını çizen Bilici, "Özellikle çiftlerin ilişkilerini kurtarma noktasında, haklı olmak mı yoksa mutlu olmak mı istediklerini kendilerine sormaları gerekiyor" dedi. Bilici, evdeki ve işteki rollerin farklı olduğunu; işteki rolün eve geldiğinde bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

"İŞ HAYATI EVE YANSIDIĞINDA İLİŞKİDEKİ DENGE SARSILIYOR"

Çift terapisinin bozulan ilişkilerdeki dinamikleri yeniden yapılandırmayı amaçladığı bir terapi yöntemi olduğunu ifade eden Psikolog ve Psikoterapist Sümeyye Bilici, “Ülkemizde kadınlar çift terapisti noktasında erkeklere göre daha duyarlılar. Ayrıca bazen ilişkinin bozulan dinamiklerini çabuk fark edebiliyorlar. Bu noktada ilişkiyi düzeltme konusunda erkeklerden daha çok ilişki terapistine başvurabiliyorlar. Öncelikle ilişki içerisinde bulunduğumuz her noktada, rollerimizin farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu aslında kendi gelişimimizle de çok bağdaşık. Dolayısıyla kendi duygusal gelişimimizin farkında olduğumuzda ve kendimize yönelik farkındalığımız arttığında, aslında rollerimizi daha az karıştırır hale geliyoruz. Bazen günlük hayatın stresi ve iş hayatında yaşadığımız olumsuz durum eve yansıdığında, ister istemez bir bozulmaya yol açabiliyor. Sonrasında ilişkideki denge sarsılıyor. O yüzden şunu söylüyoruz, evdeki rol farklı işteki rol farklıdır. Eve geldiğimizde işteki rolümüzü bir kenara bırakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HAKLI OLMAK MI MUTLU OLMAK MI DAHA DEĞERLİ?”

Uzun süreli ilişkilerin bir süre sonra rutine bağlandığını söyleyen Bilici, “Rutin ilişki insanları yoran bir ilişki haline gelir. Böylelikle insanların duygusal veya düşünsel ihtiyaçları ortaya çıkablilir. Bu noktadan sonra ilişkilerin dinamiğinin yavaş yavaş bozulduğunu ve kaybetme korkusunun azaldığını görebiliyoruz. Bize gelen danışanların çift terapistine gelmeden önceki beklentileri bir noktadan sonra haklı olmak olabiliyor. Çift terapisti taraf olmaz; bir tarafın haklı bir tarafın da haksız olduğunu söylemez. Genellikle terapistlerin dikkat ettiği nokta bozulan dinamiği görmek ve onarmak olur. Çiftler bunu göremiyorlar. Bu noktada terapistler devreye giriyor. İlişkilerde genelde çiftler haklı olmak isterler. Fakat burada haklı olmak mı mutlu olmak bizler için değerli, ona bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SORUNU KENDİLERİ ÇÖZEMİYORSA BİR TERAPİSTE DANIŞMALILAR”

Bilici, “Kendi bireyselliklerini oturtmuş, duygusal ihtiyaçlarının farkında olan, kendilerine eleştirisel yaklaşan bireyler yuva kurdukları zaman daha mutlu olduklarını görebiliyoruz. Bireyler bazı şeylerin yolunda gitmediği noktada, eğer kendi aralarında çözemiyorlarsa bu noktada bir terapistten destek almaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.