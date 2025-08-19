Uzun süredir kullanılmıyordu! İçeri giren mahalle sakinleri tavana asılı halde buldu
Rize'de arılardan rahatsız olan mahalle sakinleri, uzun süredir kullanılmayan evin deposuna girince şaşkına döndü. Depoda tavana asılı halde 75 santimden büyük arı yuvası bulundu.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri, yakında bulunan metruk evi kontrol etmek istedi. Metruk evin içerisine giren mahalle sakinleri, tavandan aşağıya asılı olan arı yuvasını görünce şaşkına döndü.
75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan yuvayı testere ile kesen mahalle sakinleri bölgeden uzaklaştırdı.
