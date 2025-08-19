Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Uzun süredir kullanılmıyordu! İçeri giren mahalle sakinleri tavana asılı halde buldu

Uzun süredir kullanılmıyordu! İçeri giren mahalle sakinleri tavana asılı halde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzun süredir kullanılmıyordu! İçeri giren mahalle sakinleri tavana asılı halde buldu
Rize, Ardeşen, Arı, Hayvan, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de arılardan rahatsız olan mahalle sakinleri, uzun süredir kullanılmayan evin deposuna girince şaşkına döndü. Depoda tavana asılı halde 75 santimden büyük arı yuvası bulundu.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri, yakında bulunan metruk evi kontrol etmek istedi. Metruk evin içerisine giren mahalle sakinleri, tavandan aşağıya asılı olan arı yuvasını görünce şaşkına döndü.

Uzun süredir kullanılmıyordu! İçeri giren mahalle sakinleri tavana asılı halde buldu - 1. Resim

75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan yuvayı testere ile kesen mahalle sakinleri bölgeden uzaklaştırdı.

Uzun süredir kullanılmıyordu! İçeri giren mahalle sakinleri tavana asılı halde buldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz Saray'da ortalığı karıştıran fotoğraf! Sosyal medya çalkalandı, Ukraynalı yetkililer gerçeği açıkladıDeniz, toprak oldu! O kentimizde endişelendiren olay: Kötü koku ilçeyi sardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz, toprak oldu! O kentimizde endişelendiren olay: Kötü koku ilçeyi sardı - YaşamEndişelendiren olay! Kötü koku şehri sardıPaylaşımlar kabusa döndü...Instagram kullananlar dikkat! Yargıtay 'bu suç' dedi - YaşamInstagram kullananlar dikkat! Yargıtay 'bu suç' dediBitlis'teki ilginç olay kamerada: Hepsi tek tek denedi başaramadı, o direnip kaçtı! - YaşamHepsi tek tek denedi başaramadı, o direnip kaçtı!Kalp ve tansiyon hastaları için hayati uyarı! Bu alışkanlık böbrekleri bitiriyor... - YaşamKalp ve tansiyon hastaları için hayati uyarı! Bu alışkanlık böbrekleri bitiriyor...Erzurumlu Şefika nine sözleriyle duygulandırdı: Instagramım da yok, Tiktokum da! - Yaşam92 yaşındaki ninenin sözleri gündem olduUzunluğu 2,5 metre, ağırlığı 100 kilo! Meriç Nehri'nde yakalandı, 1 saatte kıyıya çıkarıldı  - Yaşam2,5 metrelik dev Meriç Nehri'nde yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...