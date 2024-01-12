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    Vahşi piranalarla dolu nehre düşen Amerikalı turistin cesedi yenmiş halde bulundu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Brezilya'ya tatile giden ve sırra kadem basan Amerikalı turistin vahşi piranalarla dolu nehre düşerek öldüğü ortaya çıktı. Talihsiz adamdan geriye yalnızca kemiklerine kadar yenmiş iskeleti ve kıyafetleri kaldı.

    Vahşi piranalarla dolu nehre düşen Amerikalı turistin cesedi yenmiş halde bulundu
    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brezilya'nın Costa Marques Rondonia eyaleti yakınında Guapore Nehri'nde tüyler ürperten bir kaza yaşandı. Odair Raash adındaki bir ABD vatandaşı tatil için gittiği Güney Amerika ülkesinde kullandığı tekneden düşerek kayıplara karıştı.

    46 yaşındaki adam vücudundaki neredeyse tüm etler ve iç organları vahşi piranalar tarafından yenmiş halde bulundu.

    YENİ YILA GİRERKEN KAYBOLMUŞTU

    Karşılaştıkları kan donduran manzara karşısında dehşete düşe yerel halk, onun harap olmuş kalıntılarını 1 Ocak'ta kaybolduğu nehrin yaklaşık 32 km yukarısında buldu.

    Cesedi bulunduğunda, korkunç bir ölümle hayata veda eden adamdan geriye yalnızca, hala sağlam olan kıyafetleri ve iskeleti kalmıştı. Ortadan kaybolduğunda Brezilya'nın Costa Marques Rondonia Eyaleti yakınlarında sığır taşıdığı düşünülüyor.

    Cesedindeki ısırık izleri, piranha saldırısın işaret ederken, yanı sıra bölge halkı da, Raash'ın ölümcül balık sürüsünün saldırısına uğradığına inanıyor.

    BREZİLYA BASINI KORKUNÇ FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

    Korkunç fotoğraflar, Raash'in naaşının nehirden çıkarılarak götürüldüğü anlara gözler önüne serdi. Fotoğraflara göre, zavallı adamdan geriye yalnızca çıplak kemikleri kalmıştı.

    Tecrübeli kayıkçının nehirde nasıl öldüğü ve cesedinin tam anlamıyla ne kadar sürede parçalandığı ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 

    Amerikan basınına göre; yerel güvenlik güçleri, Raash'in öldüğü gece suya düşmesine yol açabileceği düşüncesiyle sarhoş olup olmadığını araştırıyor.

    Vahşi piranalarla dolu nehre düşen Amerikalı turistin cesedi yenmiş halde bulundu

    Vahşi piranalarla dolu nehre düşen Amerikalı turistin cesedi yenmiş halde bulundu

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PiranaABD
    Haberler > Yaşam > Vahşi piranalarla dolu nehre düşen Amerikalı turistin cesedi yenmiş halde bulundu
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