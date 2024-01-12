Vahşi piranalarla dolu nehre düşen Amerikalı turistin cesedi yenmiş halde bulundu

12 Ocak 2024 20:29 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 20:30

Brezilya'nın Costa Marques Rondonia eyaleti yakınında Guapore Nehri'nde tüyler ürperten bir kaza yaşandı. Odair Raash adındaki bir ABD vatandaşı tatil için gittiği Güney Amerika ülkesinde kullandığı tekneden düşerek kayıplara karıştı.

46 yaşındaki adam vücudundaki neredeyse tüm etler ve iç organları vahşi piranalar tarafından yenmiş halde bulundu.

YENİ YILA GİRERKEN KAYBOLMUŞTU

Karşılaştıkları kan donduran manzara karşısında dehşete düşe yerel halk, onun harap olmuş kalıntılarını 1 Ocak'ta kaybolduğu nehrin yaklaşık 32 km yukarısında buldu.

Cesedi bulunduğunda, korkunç bir ölümle hayata veda eden adamdan geriye yalnızca, hala sağlam olan kıyafetleri ve iskeleti kalmıştı. Ortadan kaybolduğunda Brezilya'nın Costa Marques Rondonia Eyaleti yakınlarında sığır taşıdığı düşünülüyor.

Cesedindeki ısırık izleri, piranha saldırısın işaret ederken, yanı sıra bölge halkı da, Raash'ın ölümcül balık sürüsünün saldırısına uğradığına inanıyor.

BREZİLYA BASINI KORKUNÇ FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

Korkunç fotoğraflar, Raash'in naaşının nehirden çıkarılarak götürüldüğü anlara gözler önüne serdi. Fotoğraflara göre, zavallı adamdan geriye yalnızca çıplak kemikleri kalmıştı.

Tecrübeli kayıkçının nehirde nasıl öldüğü ve cesedinin tam anlamıyla ne kadar sürede parçalandığı ise henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Amerikan basınına göre; yerel güvenlik güçleri, Raash'in öldüğü gece suya düşmesine yol açabileceği düşüncesiyle sarhoş olup olmadığını araştırıyor.