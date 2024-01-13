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    Vatandaş ihbar etti, ekipler olay yerine geldi! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan tekne, Muğla'nın Fethiye ilçesinde batmaktan son anda kurtarıldı.

    Vatandaş ihbar etti, ekipler olay yerine geldi! Ali Kırca&#039;nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha çok günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran ve Kordon Boyu'nda bağlı olan 'Mandalina' isimli tekne henüz bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı.

    Durumu gören vatandaşlar, ihbarda bulununca olay yerine deniz polisi, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    BATMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

    Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı ve tekne batmaktan kurtarıldı.

    Teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu öğrenildi.

    Vatandaş ihbar etti, ekipler olay yerine geldi! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

    ALİ KIRCA KİMDİR?

    1948 yılının Aralık ayında Akşehir’de doğdu. 1963 yılında İstanbul’a gelen Ali Kırca, Deniz Harp Akademisi’nden mezun oldu. 1969 yılında deniz teğmeni iken bir bildiri nedeni ile ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi’nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT’de muhabir olarak mesleğe başladı.

    TRT’de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. “Yurttan-Dünyadan” ve “32. Gün” programlarını hazırlayarak, “Açık Oturum” programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ali KırcaTekne
    Haberler > Yaşam > Vatandaş ihbar etti, ekipler olay yerine geldi! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı
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