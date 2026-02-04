İspanya’nın Barcelona şehrinde ötanazi yaptıran bir hastadan yüz nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Hayattayken organlarını bağışlayan hastanın ölmesiyle yüzü, Vall d’Hebron Hastanesinde et yiyen bakteri sebebiyle suratında büyük deformasyon oluşan Carme adlı hastaya nakledildi.

Kompozit doku, cerrahlar, psikiyatristler ve immünologlarla yaklaşık 100 uzmanın katılımıyla nakledildi. Et yiyen bakteri yüzünden konuşma, yeme ve görme kabiliyeti etkilenen Carme, “Ameliyat sonrası aynaya her baktığımda, kendime daha da çok benzemeye başladığımı düşünüyorum” dedi.



