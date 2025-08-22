Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > "Yapamazsın" diyenlere inat başardı! 700 rakımda yetiştirip, afiyetle yedi

"Yapamazsın" diyenlere inat başardı! 700 rakımda yetiştirip, afiyetle yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de dokumacılıkla uğraşan Hasan Esen, komşularının "Burada muz yetişmez, boşuna uğraşıyorsun" demelerine rağmen 700 rakımda muz yetiştirdi. Esen, 2 katlı evinin boyuna ulaşan ağaçta muz ürettiği için yaşadığı mutluluğu anlattı.

Denizli'nin Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesi olan Helvacılar Mahallesi'nde ikamet eden ve dokumacılık yapan Hasan Esen, 700 rakımda muz ve limon yetiştiriyor.

KOMŞULARI "OLMAZ" DEMİŞ

İlk başta komşuları yetişmeyeceğini söylemesine rağmen fidanları iyi baktığını ve şimdilerde muz ağacı, iki katlı evinden daha da uzun olduğunu belirten Hasan Esen, "Muz ve limon Akdeniz bölgesinde yetişir diye biliyordum ama imkansızı başardık diyebilirim. Bu başarıdan dolayı da çok mutluyum" dedi.

"Yapamazsın" diyenlere inat başardı! 700 rakımda yetiştirip, afiyetle yedi - 1. Resim

"İMKANSIZI BAŞARDIK DİYEBİLİRİM"

2 yıl önce Kuşadasından asker arkadaşının muz fidanı getirdiğini ve o zamandan beri fidanları iyi baktığını ifade eden Hasan Esen, "Evimin önüne fidanı diktik. Bol su ve koyun gübresi verdim. Bana komşularım Buldan'da yetişmeyeceğini, boşuna uğraştığımı söylediler. İlk başta bende yetişeceğine inanmıyordum. Ben, limon ve muza çok iyi baktım. Her iki fidanımı kış geldiğinde naylonla soğuktan muhafaza ediyorum. Limonu bu baharda diktim o da meyve verdi. Muz ağacım iki katlı evimin boyuna ulaştı. Bol meyve veriyor. Burası Buldan'ın en serin yeridir. Demek ki yerini sevdi. Muz ve limon Akdeniz bölgesinde yetişir diye biliyordum ama imkansızı başardık diyebilirim. Bu başarıdan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

"Yapamazsın" diyenlere inat başardı! 700 rakımda yetiştirip, afiyetle yedi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa'nın gizli hazinesi yeni sakinlerini arıyor! İki hafta bedava konaklama programı başlatıldı22 Ağustos 2025 Cuma TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1.8 milyon lira harcanarak yapılmıştı! 10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildi - Yaşam10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildiBoyama yöntemi ile mide ve bağırsak kanserinde erken teşhis... - YaşamBoyama yöntemi ile mide ve bağırsak kanserinde erken teşhis...Bursa'da hastanede ilginç anlar! Acile uçarak girdi, ortalığı birbirine kattı - YaşamAcile uçarak girdi, ortalığı birbirine kattıBoğulan kadını fark etti, başına gelen olaydan ders alarak kurtardı: Küçük bilgiler büyük işler yapar - YaşamBaşına gelen olaydan ders aldı, hayat kurtardıEkmek dışında bir şey bulamadı, pasta yedirdi! Amasyalı çiftçinin ilginç tilki dostluğu - YaşamEkmek bulamadı, pasta yedirdiSivas’ta ana hat su borusu patladı, cadde göle döndü! - YaşamŞehrin ortasında ana hat su borusu patladı, cadde göle döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...