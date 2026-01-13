Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'da yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymununun koruma altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Bursa’da gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymunu tespit edildiği ifade edildi.

Yasa dışı şekilde barındırılıyorlardı! 3 makak maymunu koruma altına alındı

Maymunların bakım ve tedavi süreçleri için koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor." denildi.

