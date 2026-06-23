Bursa'da yaşlı ve engelli bakım merkezinde kalan engelli bir vatandaş düştü. Beyin kanaması geçiren şahsın ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde; iddiaya göre bakım merkezinde kalan engelli İbrahim İnan (39) düşerek ağır yaralandı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen İnan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 gün boyunca hayat mücadelesi veren İnan, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ İNCELENİYOR

İnan'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası