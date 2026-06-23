İhlas Haber Ajansı
Yaşlı bakım merkezinde şüpheli ölüm! 'Düştü' dediler ama...
Bursa'da yaşlı ve engelli bakım merkezinde kalan engelli bir vatandaş düştü. Beyin kanaması geçiren şahsın ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özetle DinleYaşlı bakım merkezinde şüpheli ölüm! 'Düştü' dedil...
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Yaşam az önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde kalan engelli İbrahim İnan, düşerek ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek vefat etti.
- İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde meydana gelen olayda, engelli İbrahim İnan'ın (39) düştüğü belirtildi.
- Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnan'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
- Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İnan, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
- İnan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde; iddiaya göre bakım merkezinde kalan engelli İbrahim İnan (39) düşerek ağır yaralandı.
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BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.
Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen İnan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 gün boyunca hayat mücadelesi veren İnan, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜMÜ İNCELENİYOR
İnan'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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