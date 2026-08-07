İçişleri Bakanlığı 30 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara her gün bir yenisi eklenirken, 30 ilde DEAŞ Terör Örgütü’ne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonda 104 şüpheli yakalandı.

30 ilde DEAŞ operasyonunda 104 gözaltı

SÖZDE YARDIM KURULUŞLARIYLA FİNANS

Şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” mesajı verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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