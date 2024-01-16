Yattığı yerden para kazanmak buna denir! Bu işte uyuyana 400 bin TL verilecek

16 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:09

Birleşik Krallık'taki büyük bir yatak markası, yayınladığı iş ilanıyla herkesi şaşırttı. Müşterilerinin mümkün olan en iyi seviyede uyku kalitesine kavuşmasını isteyen şirket, "Baş Uyku Sorumlusu" arayışına girdi. Firma, Baş uyku sorumlusu olarak işe alacağı kişiye vereceği ücreti de açıkladı. Buna göre, 6 aylık yarı zamanlı iş için seçilen kişi, 874 saatlik bir eğitimden geçecek. Alacağı ücret ise 10 bin sterlin (yaklaşık 400 bin TL) olacak.

Seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test edecek.

Bununla birlikte, söz konusu pozisyon tamamen uzaktan yürütülecek. Ayrıca, başvuru sahiplerinin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

TÜM MESAİSİNİ UYUYARAK GEÇİRMEYECEK

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ürün testi, bu rolün önemli bir parçasını oluşturacak olsa da, işin önemli unsurlarından biri de Huntingdon'daki Bensons fabrikasını ziyaret etmek. Baş uyku sorumlusu, yatak ve yatak tedarik zincirinin nasıl çalıştığını öğrenmek için inovasyon ekibiyle çalışacak.

Anlaşılacaığı üzere 'Baş uyku sorumlusu'nun mesaisinin tamamı uykuda geçmeyecek. Baş uyku sorumlusu aynı zamanda, uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenecek.

Bu eğitimin 14 saatten fazlası yatakta verilecek.