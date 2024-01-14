Evini alana 4 milyon TL'lik savaş uçağını hediye edecek

14 Ocak 2024 13:47 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 14:18

Şimdiye kadar böyle bir ilan ne görüldü ne de duyuldu... İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Peter Robinson isimli bir adam, büyük bir bahçesi olan evini satmaya karar verdi. Ancak bu ilan diğerlerinden farklıydı. Çünkü evini satın alan kişiye savaş jetini hediye olarak vereceğini duyurdu.

Robinson, internette yayınladığı ilanla herkesi şaşkına çevirdi. Söz konusu ilanda evin değerinin 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) olduğu açıklandı. Ancak ilanın ilginç olan kısmı ise, evi satan alan kişi 4 milyon TL'lik savaş jetine de sahip olabilecek.

YILLARDIR BAHÇEDE SÜS AMACIYLA TUTUYOR

Peter Robinson, Rolls-Royce Pegasus 105 turbofan motorlu uçağa hayran olduğunu ve yıllarca bahçede süs olarak yer verdiğini söylüyor.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını belirten adam, uçağı evin bahçesine güçlükle yerleştirdiğini söyledi.

Times'a yaptığı açıklamada Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım. İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm" dedi.