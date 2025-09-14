Yaz bitti, kriz bitmedi! Türkiye'nin göz bebeğinde içme suyunu kurtarmak için radikal karar geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, Bodrum’da MUSKİ tarafından başlatılan, sık sık patlayan CTP içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarını inceledi.

Proje kapsamında çalışmalar 3 noktada aynı anda devam ederken 1. kısmın yüzde 80’i, 2. kısmın yüzde 9’u, 3. kısmın ise yüzde 50’si tamamlandığı açıklandı.

İÇME SUYUNU KURTARMA ÇABALARI

MUSKİ Genel Müdürü Şengül, "Turizm sezonunun kapanmasının ardından sona erecek kazı yasakları ile birlikte bölgede çalışmalar daha da hızlanarak arızalı hatlarının Bodrumun Güneyindeki bölümünü tamamen yenilenecek ve arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçilecek. Ayrıca MUSKİ tarafından Kuzey ring hattının da yenilenmesi için proje çalışmaları tamamlanırken, ihale aşamasına geçiliyor. Bu bölgede de en kısa sürede yenileme çalışması başlatılarak yanlış yapım ve malzeme seçimi sonucu sık sık patlayan hattın tamamı yenilenmiş olacak" dedi.

MUMCULAR BARAJINDAN SONRA GEYİK BARAJI DA KISITLAMAYA GİTTİ

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Mumcular Barajından tahsis edilen suyun DSİ tarafından tarımsal amaçlı kullanımı için tamamen kesildiğini belirtirken, geçen yıl saniyede 600 litre su tahsisi yapılan Geyik Barajından da bu tahsisin saniyede 330 litreye düşürüldüğünü açıkladı.

Şengül, "Bodrum’da başlatılan dönüşümlü su verilmesi uygulamasına çözüm bulmak adına da çalışmalar sürüyor. An itibarı ile 1 Milyon 600 bin m3 hacminde su bulunan Mumcular Barajından Bodrum’a verilmekte olan saniyede 300 litre su DSİ tarafından tarımsal sulamada kullanılmak üzere kesilirken, Bodrum’un anlık ihtiyacı olan 1100 litre/saniye su, 800 litre/saniye ye düşmüştü. Yapılan ilave kaynak çalışması ile bu miktar 950 litre/saniyeye kadar çıkartıldı. Yine geçtiğimiz yıl saniyede 600 litre su aldığımız ve an itibarı ile 9 Milyon 800 bin m3 hacminde yani geçen seneki miktarla aynı hacimde su bulunan Geyik Barajı tahsisi ise saniyede 330 litre ye düşürüldü. Bodrum’da su kesintisi yaşanmaması ve dönüşümlü su verilme uygulamasının sona ermesi için DSİ Genel Müdürlüğünden saniyede 150 litre daha su talep edildi. DSİ’nin talebimize olumlu yaklaşması ve su tahsisi yapması durumunda Yarımada’da dönüşümlü su uygulaması sona erecektir" dedi.